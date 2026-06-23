Россиянам всё чаще отказывают в заёмных средствах

В ОКБ отмечают снижение общего уровня одобрения кредитных заявок. Причина в закредитованности граждан, с одной стороны, и с другой — ограничения Центробанка, не позволяющие выдавать займы людям с большой долговой нагрузкой. Главную роль играет кредитный рейтинг заёмщиков.

Например, обладающим рейтингом в 794 балла и выше ипотеку одобрят в 72% случаев. А если оценка ниже 570 баллов — вероятность получения ипотеки лишь 24%.

В необеспеченном кредитовании (кредиты наличными, кредитные карты и кредиты на кассе) из-за высоких рисков одобряется в среднем лишь одна из пяти заявок.

Получить автокредит при низком рейтинге возможно в 16% случаев, при высоком — в 40%.

Наименьшая разница в вероятности одобрения заявки оказалась в сегменте микрокредитования: при низком рейтинге — 32,4%, при высоком — 54,4%.

По данным другого бюро, общая доля отказов по кредитам в мае в Башкирии составила 77%.