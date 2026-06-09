В Башкирии отказов по кредитам стало на полпроцента меньше

В Башкирии доля отказов по кредитам в мае составила 77,2% — на 0,5% меньше, чем в апреле, по данным НБКИ. То есть банки «заворачивают» назад три четверти заявок. Такая же картина во всех 30 экономически активных регионах — везде отказов не меньше 72%.
Как поясняют в НБКИ, чтобы получить одобрение, заёмщики должны продемонстрировать высокий уровень платежеспособности и надёжности. Наименьшая доля отказов — 57%, у граждан с рейтингом более 750 баллов.
Какие препоны выставляют банки клиентам при выдаче кредитов — рассказывали ранее.
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