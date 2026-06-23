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09:33 (UTC+5), 23 Июня 2026

Правительство РФ направит 3,6 млрд рублей на строительство кампуса в Уфе

Республике выделяются 2 млрд рублей в 2026 году и 1,6 млрд рублей в 2027 году.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 31,5 млрд рублей на создание университетских кампусов в четырёх регионах страны. Башкортостан получит 3,6 млрд рублей.

Согласно документу, республике выделяются 2 млрд рублей в 2026 году и 1,6 млрд рублей в 2027 году. Эти средства пойдут на завершение строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе.

«Средства помогут регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске и своевременно ввести их в эксплуатацию», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 22 июня.

Кампус в Уфе — один из ключевых проектов нацпроекта «Молодёжь и дети». Это многофункциональное пространство площадью более 100 тыс. кв. метров, включающее общежития на 4,3 тыс. мест, учебно-научный комплекс, лаборатории, коворкинги и спортивные сооружения. Все семь башен кампуса соединит общий стилобат. Завершить строительство планируется к концу 2026 года.

Помимо Башкортостана, средства получат Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области. Часть расходов на создание кампусов инвестируют бизнес и сами регионы.

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