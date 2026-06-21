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06:01 (UTC+5), 21 Июня 2026

В Башкирии на заправках вновь выросли цены на бензин

На АЗС компании «Башнефть-Розница» снова выросли цены на все виды бензина и дизельное топливо.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина

Стоимость АИ-100 выросла на 1 рубль, до 90,95 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 30 коп. и теперь стоит 77,30 руб. Остальные марки бензина подорожали на 10 копеек: АИ-92 — 62,15 руб., АИ-92 ATUM — 63,50 руб., АИ-95 — 66,30 руб., АИ-95 ATUM — 67,55 руб.

Отметим, что это уже 16-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и четвертое в июне.

По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,47 руб., АИ-95 – 69,29 руб., АИ-100 — 96,72 руб., дизтопливо – 78,3 руб. за литр.

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Фото: приложение «Заправки» | скриншот
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