В Башкирии на заправках вновь выросли цены на бензин

Стоимость АИ-100 выросла на 1 рубль, до 90,95 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 30 коп. и теперь стоит 77,30 руб. Остальные марки бензина подорожали на 10 копеек: АИ-92 — 62,15 руб., АИ-92 ATUM — 63,50 руб., АИ-95 — 66,30 руб., АИ-95 ATUM — 67,55 руб.

Отметим, что это уже 16-е повышение цен у «Башнефти» с начала 2026 года и четвертое в июне.

По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,47 руб., АИ-95 – 69,29 руб., АИ-100 — 96,72 руб., дизтопливо – 78,3 руб. за литр.