В Уфе предпринимателю помогли приобрести технику в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» уфимскому предпринимателю предоставили поддержку в виде льготного лизинга. Сергей Яковлев занимается вывозом строительного мусора, и с новым бункеровозом он сможет увеличить объёмы на 30%, и, соответственно, нарастить выручку. Стоимость техники 5 млн руб., из них он внёс 1 млн, а основная сумма будет уплачена в рассрочку за 3 с половиной года, сообщили в минпредпринимательства РБ.
По данным ведомства, с начала года лизинговая поддержка оказана 18 предпринимателям на сумму 83,2 млн руб. Не в каждом субъекте страны есть региональные лизинговые компании с государственным участием, предоставляющие бизнесу льготные условия, подчеркнула глава минпредпринимательства Светлана Верещагина. Ранее сообщали, что по льготному лизингу планируется закупить коммунальную технику для муниципалитетов.
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