Башкирия закупит новую коммунальную технику по льготному лизингу

На оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о договорённостях, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме. Руководитель региона провёл переговоры с компанией «Росагролизинг» о закупке новой коммунальной техники для муниципалитетов республики.

«Лизинговые предложения с достаточно хорошими условиями: нет первоначального взноса, льготные проценты», — отметил Радий Хабиров.

Министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова доложила, что на первом этапе технику приобретут муниципалитеты за счёт собственных средств. Однако Глава региона поручил проработать возможность выделения на эти цели денег из республиканского бюджета.

Необходимость обновления парка техники вызвана тревожной ситуацией. По данным контрольно-ревизионного управления, значительная часть коммунальной техники в муниципалитетах стоит в разобранном виде.

«Огромное количество техники стоит разобранной, у муниципалитетов нет денег на ремонт. Где-то она уже не подлежит восстановлению, но это естественный процесс. А впереди зима, – подчеркнул Радий Хабиров. – Надо подумать, как закупить какую-то базовую технику».

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Туймазинском районе Контрольно-счетная палата РБ выявила факт исчезновения 13 единиц специализированной техники.