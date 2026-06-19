В Башкирии увеличились посевы рапса и подсолнечника

В Башкирии посевы подсолнечника в 2026 году выросли на 18%, до 476 тысяч га, рапса – на 66%, до 133 тысяч га, сообщает минсельхоз РБ. Это соответствует общероссийским тенденциям.

Согласно оперативным данным, сев подсолнечника в России к середине июня превысил плановые показатели в 12 млн га и составил 12,7 млн га (+5%). Прирост по отношению к уровню прошлого года составил 12,5%.

Рапса во всех регионах РФ посеяно 2,9 млн га, что на 24% выше прогноза и на более чем на 22% (0,5 тысяч га) выше уровня 2025 года в 2,4 млн га. Площади под рапсом выросли практически по всей стране.

Ранее сообщалось, что аграрии 30 районов Башкирии приступили к заготовке кормов.