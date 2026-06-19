Пятница, 19 Июня 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:27 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Башкирии увеличились посевы рапса и подсолнечника

Фото: минсельхоз РБ | сайт
Сергей Николаев

В Башкирии посевы подсолнечника в 2026 году выросли на 18%, до 476 тысяч га, рапса – на 66%, до 133 тысяч га, сообщает минсельхоз РБ. Это соответствует общероссийским тенденциям.  

Согласно оперативным данным, сев подсолнечника в России к середине июня превысил плановые показатели в 12 млн га и составил 12,7 млн га (+5%). Прирост по отношению к уровню прошлого года составил 12,5%. 

Рапса во всех регионах РФ посеяно 2,9 млн га, что на 24% выше прогноза и на более чем на 22% (0,5 тысяч га) выше уровня 2025 года в 2,4 млн га. Площади под рапсом выросли практически по всей стране.

Ранее сообщалось, что аграрии 30 районов Башкирии приступили к заготовке кормов. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru