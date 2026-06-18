Аграрии 30 районов Башкирии приступили к заготовке кормов

Аграрии 30 районов Башкирии приступили к косьбе кормовых культур, сообщили в минсельхозе РБ. К 18 июня в республике скосили 31 тысяч гектаров многолетних и однолетних трав. В лидерах Илишевский, Дюртюлинский и Илишевский районы. Хозяйства этих же районов в передовиках по закладке сенажа, с показателями от 21 до 26 тысяч тонн.
Заготовка сена пока «буксует» из-за погодных условий, твердого корма в республике запасено 2,6 тысячи тонн. Напомним, что перед аграриями региона поставлена задача заготовить более 650 тысяч тонн сена, 1 миллион 100 тысяч тонн сенажа и 1 миллион тонн силоса. В среднем по республике необходимо заготовить 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.
Важно отметить, что для предприятий с высокой продуктивностью скота потребность в кормах выше и составляет около 30–36 центнеров кормовых единиц. Кормовой клин в текущем году во всех категориях хозяйств составляет 610 тысяч гектаров.
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