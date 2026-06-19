ЦБ пояснил, что будут отслеживать цифровым рублём

Эксперты Банка России в очередной серии ответов собрали вопросы на тему цифрового рубля, который запускается с 1 сентября текущего года. Среди вопросов главенствует опасение, что третья форма национальной валюты (после наличного и безналичного рубля) создана для того, чтобы отслеживать платежи граждан. Также спрашивают, правда ли, что с сентября зарплаты будут выдаваться в цифровых рублях, и как ими пользоваться при отключениях интернета.
Ответы ЦБ:
— Все счета цифрового рубля и операции с ними защищаются банковской тайной точно так же, как и обычный безнал. Возможности контроля планируется использовать в госконтрактах за целевым расходованием бюджетных средств.
— Обращение безналичных происходит в сервисах банков по их расценкам. Цифровой рубль будет обращаться на платформе Банка РФ. У людей и бизнеса не будет привязки к условиям конкретных банков. Для граждан операции бесплатные, для субъектов предпринимательства — по минимальным тарифам.
— Можно вообще не открывать счёт цифрового рубля, или открыть и за ненадобностью отказаться. Работодатели не обязаны платить зарплату в цифровых рублях, но в принципе это возможно — когда у них появится соответствующая инфраструктура, а у сотрудников будет такое желание.
Предоставить возможности для работы с цифровыми рублями с 1 сентября должны только крупнейшие банки и торговые компании – их клиенты.
— Чтобы можно было работать с цифровым рублём без интернета, планируется в будущем создать специальную технологию.
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