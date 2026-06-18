Башкирия увеличила экспортные поставки семян в Беларусь

Отобранные образцы кормовой культуры прошли в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории все требуемые странами ЕАЭС экспертизы.
«По результатам энтомологических и гербологических исследований, испытаний на качество семян опасных карантинных организмов не выявлено. Вся партия семян соответствует требованиям страны-импортера», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Как ранее сообщал Башинформ, экспорт семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур из Башкирии вырос почти в два раза и превысил 1,9 тысячи тонн. Семена вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии, ячменя для посева отправили в Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие страны.
Напомним, по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получают господдержку при выходе на международные рынки.
Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.