Башкирия увеличила экспортные поставки семян в Беларусь

Отобранные образцы кормовой культуры прошли в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории все требуемые странами ЕАЭС экспертизы.

«По результатам энтомологических и гербологических исследований, испытаний на качество семян опасных карантинных организмов не выявлено. Вся партия семян соответствует требованиям страны-импортера», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал Башинформ, экспорт семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур из Башкирии вырос почти в два раза и превысил 1,9 тысячи тонн. Семена вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии, ячменя для посева отправили в Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие страны.

Напомним, по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получают господдержку при выходе на международные рынки.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.