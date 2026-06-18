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07:33 (UTC+5), 18 Июня 2026

Башкирия увеличила экспортные поставки семян в Беларусь

Башкирское предприятие экспортировало в Беларусь 22 тонны семян вики — кормовой культуры и сидерата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Фото: пресс-служба | управление Россельхознадзора по РБ, архивное фото
Галина Бахшиева

Отобранные образцы кормовой культуры прошли в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории все требуемые странами ЕАЭС экспертизы.

«По результатам энтомологических и гербологических исследований, испытаний на качество семян опасных карантинных организмов не выявлено. Вся партия семян соответствует требованиям страны-импортера», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал Башинформ, экспорт семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур из Башкирии вырос почти в два раза и превысил 1,9 тысячи тонн. Семена вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии, ячменя для посева отправили в Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие страны.

Напомним, по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получают господдержку при выходе на международные рынки.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

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