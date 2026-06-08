Башкирия вдвое увеличила экспорт семян

С начала года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» аграрии республики экспортировали более 1,9 тысячи тонн семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Для сравнения: за январь — май 2025 года семеноводческие предприятия Башкирии отгрузили на экспорт 1032 тонны семян.

Семена вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии, ячменя для посева отправили в Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие страны.

«Всего аграрии республики с урожая 2025 года засыпали более 264 тысяч тонн семян для проведения весеннего сева и 11,5 тысячи тонн семян — для реализации», — добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.

Напомним, по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получают господдержку при выходе на международные рынки.

Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.