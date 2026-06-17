Стало известно, сколько фонарей освещают Уфу

В Уфе с начала года заменили 255 светильников, а в планах — установка 119 опор, почти 1,2 тыс. светильников и 31,3 км проводов для освещения отдалённых микрорайонов города. Об этом сообщил директор МУП «Уфагорсвет» Михаил Зинов на оперативном совещании в мэрии.

Всего город освещают более 78 тыс. светильников на почти 46 тыс. опор.

Ранее сообщали, что для развития отдалённых территорий города запущена отдельная программа.