В Уфе сообщили, сколько потратят на благоустройство отдалённых посёлков

Уфимские власти утвердили финансирование муниципальной программы «Развитие отдалённых территорий городского округа» на текущий год в размере 106,73 млн руб. Аналогичные суммы планируются на 2027 и 2028 годы. Исполнителями программы указаны все хозяйственные МУПы и администрации городских районов.
Основные суммы — по 77 млн руб., направляются на подпрограмму «Благоустройство отдалённых территорий» — это уличное освещение и ремонт дорог.
Подпрограмма «Улучшение качества жизни населения отдалённых территорий» подразумевает повышение качества транспортного обслуживания и ремонт учреждений культуры. На эти цели закладывается по 29,73 млн руб. каждый год в течение трёхлетки.
Обеспечение программы предусмотрено исключительно из городского бюджета, без помощи республиканского или федерального бюджетов.
Ранее сообщали о распределении средств на благоустройство городских районов (от 430 до 590 млн руб.).
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