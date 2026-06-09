В Уфе сообщили, сколько потратят на благоустройство отдалённых посёлков

Уфимские власти утвердили финансирование муниципальной программы «Развитие отдалённых территорий городского округа» на текущий год в размере 106,73 млн руб. Аналогичные суммы планируются на 2027 и 2028 годы. Исполнителями программы указаны все хозяйственные МУПы и администрации городских районов.

Основные суммы — по 77 млн руб., направляются на подпрограмму «Благоустройство отдалённых территорий» — это уличное освещение и ремонт дорог.

Подпрограмма «Улучшение качества жизни населения отдалённых территорий» подразумевает повышение качества транспортного обслуживания и ремонт учреждений культуры. На эти цели закладывается по 29,73 млн руб. каждый год в течение трёхлетки.

Обеспечение программы предусмотрено исключительно из городского бюджета, без помощи республиканского или федерального бюджетов.

Ранее сообщали о распределении средств на благоустройство городских районов (от 430 до 590 млн руб.).