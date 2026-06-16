В Башкирии рынок автокредитов стабилизировался

Башкирия неизменно держится в числе активнейших регионов на рынке автокредитов, который, в свою очередь, является главным драйвером авторынка. По данным мая аналитики Объединённого кредитного бюро сочли, что российский рынок стабилизировался как по количеству займов на покупку машин, так и по их сумме.

Например, в Башкирии в мае получено лишь на 64 автокредита больше, чем в апреле (итого 4044), а средняя сумма автокредита подросла на 10 тыс. до 1,4 тыс. руб. Средний срок займа — 6 лет и 3 месяца.

Полная стоимость кредита на покупку новых авто в мае составляла 14,54%, с пробегом — 22,7% (в апреле — 14,44% и 23,54% соответственно). Эксперты отмечают, что проценты остаются весьма высокими, при таком раскладе ждать бурного роста не приходится.