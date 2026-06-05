Жители Башкирии стали активнее брать автокредиты

В апреле число выданных жителям Башкирии автокредитов вплотную подошло к 4 тысячам, по данным Объединённого кредитного бюро. Средняя сумма займа на машину составила 1,39 млн руб. — чуть меньше, чем в марте (1,41 млн). Срок погашения уже перешёл границу в 6 лет и продолжает углубляться дальше — теперь 6 лет и 3 месяца.
В целом картина с виду такова, что автокредитование растёт, но эксперты уверены, что это лишь кратковременное восстановление: «Рынок автокредитов, напрямую связанный с рынком продаж автомобилей, повторяет его тенденцию к росту в годовом выражении. При этом из-за роста цен на автомобили всё больше покупателей вынуждены прибегать к заёмным средствам, тем более что дистрибьюторы активно субсидируют ставки по кредитам на новые машины, позволяя сформировать приемлемый размер ежемесячного платежа. Тем не менее рост объёмов кредитования в марте–апреле следует расценивать как локальное явление. Это сезонное восстановление спроса после традиционного посленовогоднего спада, а не признак долгосрочного ускорения рынка», — прокомментировали в ОБК.
Для сравнения: в октябре 2025 года жители Башкирии получили более 5 тыс. автокредитов при почти таких же ставках. Сейчас полная стоимость кредита на новую машину — 14,15% (в среднем по стране), на авто с пробегом — 23,4%.
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