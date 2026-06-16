Инвесторы Башкирии получили 10 участков с начала года

В Башкирии бизнес получил с начала года 10 земельных участков без торгов, сообщили в минземимущества РБ. Это один из самых востребованных видов государственной поддержки при реализации инвестпроектов. Общая площадь выделенных участков — 15,6 га. Расположены они в Стерлитамаке и в Стерлитамакском, Архангельском, Бурзянском, Баймакском, Иглинском районах.

Такую льготу инвестор может получить решением Инвесткомитета при соответствии критериям востребованности будущего предприятия.