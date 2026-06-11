На Инвестчасе в Башкирии обсудили будущие промышленные и сервисные объекты

В Доме Республики состоялось заседание Инвестиционного комитета, на котором рассмотрели новые проекты в сфере промышленности и услуг. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» планирует реконструкцию магистрального нефтепровода Андреевка–Черкассы в Илишевском районе. Реализация инициативы позволит увеличить объём поставок дизельного топлива с 2,3 до 2,6 млн тонн в год. Для модернизации объекта уже провели изыскательские работы и закупили новое оборудование. Завершить работы планируют в 2026 году.

В Иглинском районе может появиться производственный комплекс по изготовлению светотехнического оборудования. Инвестор - компания «Аккорд» (входит в ООО «Инновационные технологии»), которая специализируется на работе с крупными объектами республики, в частности, с Межвузовским студенческим кампусом Евразийского НОЦ в Уфе, а также корпоративным сектором. В реализацию нового проекта компания намерена вложить 337,5 млн руб.. Это позволит увеличить объёмы и ассортимент выпускаемой светотехники.

Компания «Акинвест» собирается вложить в придорожный сервис в пос. Зубово Уфимского района 100 млн руб. Здесь появятся кафе, автомойка, шиномонтаж и зарядная станция для электротранспорта. Запуск комплекса намечен на 2028 год.

Ещё одна инициатива в сфере придорожного сервиса – строительство автозаправочной станции в Октябрьском районе Уфы. ООО «Ирбис-РБ» планирует инвестировать порядка 300 млн руб. Рядом с АЗС также откроют кафе и минимаркет.

Туймазинское предприятие «РиаПласт» планирует перерабатывать отходы собственного производства для вторичного использования и построить новый комплекс за 35,3 млн руб. Компания специализируется на производстве упаковки для сыпучих материалов и пищевой продукции.

Рассмотренные инвестпроекты получили одобрение и статус приоритетных, что позволит им рассчитывать на государственную поддержку и виде налоговых льгот либо оформления земельного участка.