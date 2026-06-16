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06:44 (UTC+5), 16 Июня 2026

Госдума приняла инициативу Башкирии о микрогенерации в электроэнергетике

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект Башкирии, который предполагает засчитывать избыточную энергию, вырабатываемую солнечными панелями многоквартирных «умных» домов, на индивидуальные приборы учета жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Фото: соцсети Артема Ковшова | телеграм-канал
Галина Бахшиева

Инициатива федерального уровня была предложена минстроем Башкирии на встрече с представителями саморегулируемых организаций стройотрасли и депутатами Курултая на площадке первого в России многоквартирного жилого комплекса «Умный дом Гелиос» в Уфе с интегрированной в фасад солнечной электростанцией мощностью 150 кВт. Утвержденные изменения в законодательстве РФ не только снизят ежемесячные затраты жителей на электроэнергию, но и повысят общую эффективность, а также уменьшат нагрузку на традиционные энергоресурсы.
 
«От момента идеи внести изменения в федеральный закон до принятия законопроекта прошло менее девяти месяцев. Поздравляю и благодарю всех, кто был причастен к этой инициативе. Это большой шаг к энергонезависимости на бытовом уровне и стимулу для развития „зеленых“ технологий в жилищной сфере по всей стране, что способствует достижению ключевых показателей нацпроекта „Инфраструктура для жизни“», — заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
 
Сейчас предельный объем выдачи электроэнергии в сеть для объектов микрогенерации закреплен напрямую в законе «Об электроэнергетике» и не может превышать 15 кВт. В пояснительной записке подчеркивается, что такой жесткий порог «создает определенные барьеры для дальнейшего развития рынка относительно мощных микрогенерирующих установок». Новый закон передает правительству РФ полномочия самостоятельно определять предельные значения объема выдачи электроэнергии в сеть такими объектами. В документе отмечается, что это «позволит более гибко реагировать на достигнутые в данной области технологические достижения, в том числе связанные с увеличением мощностных характеристик современных микрогенерирующих установок». Для инвесторов и потребителей это означает расширение возможностей установки более производительных систем микрогенерации.
 
Кроме того, новый закон отменяет действовавший ранее запрет на использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Это открывает возможность установки оборудования для выработки электроэнергии на крышах и придомовой территории таких домов с последующей выдачей излишков в сеть. 
 
Справочно:
26-этажный жилой дом в Уфе введен в эксплуатацию в 2024 году. Застройщиком выступила компания ООО ИСК «СтройФедерация». Фасад здания оснащен солнечной станцией, которая питает энергией места общего пользования — лифты, холлы, подъездное и дворовое освещение, домофоны, фасадную подсветку и тамбурные зоны. Инновационный проект стал первым в России успешным опытом применения фасадных электростанций в многоквартирном строительстве и получил множество федеральных наград.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько заявил о том, что Башкирия достигла высоких результатов в сфере ЖКХ.

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