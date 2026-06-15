В Башкирии для Стерлитамака закупят 10 новых автобусов

Для Стерлитамака закупят 10 новых автобусов среднего класса. Об этом 15 июня на оперативном совещании в ЦУРе сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков.

По его словам, заявки на конкурсные процедуры на автобусы большего класса были поданы повторно.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии выделят деньги на проектные работы дороги к мавзолею Хусейн-бека.