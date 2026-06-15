Башкирия увеличила экспорт утят, цыплят и гусят

С 12 января по 12 июня этого года башкирские предприятия по разведению и выращиванию сельскохозяйственной птицы экспортировали в страны Таможенного союза около 167,4 тысячи цыплят, утят, гусят и индюшат. Основным покупателем молодняка сельскохозяйственной птицы является Казахстан.
С начала года досмотрено 110 партий. Образцы биологического материала прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.
«По результатам анализа в образцах биоматериалов антител к опасным инфекционным и вирусным заболеваниям птиц не выявлено. Молодняк сельскохозяйственной птицы полностью соответствует требованиям ветеринарной безопасности стран ЕАЭС», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Для сравнения. За аналогичный период 2025 года Башкирия экспортировала 137,6 тысячи сельскохозяйственной птицы.
Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия в 12 раз увеличила экспорт цыплят, кур-молодок, утят и гусят в Казахстан и Кыргызстан.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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