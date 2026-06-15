Вторник, 16 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:46 (UTC+5), 15 Июня 2026

Башкирия увеличила экспорт утят, цыплят и гусят

Экспорт молодняка птицы из Башкирии в страны Таможенного союза за 5 месяцев 2026 года увеличился на 30 тысяч голов, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

С 12 января по 12 июня этого года башкирские предприятия по разведению и выращиванию сельскохозяйственной птицы экспортировали в страны Таможенного союза около 167,4 тысячи цыплят, утят, гусят и индюшат. Основным покупателем молодняка сельскохозяйственной птицы является Казахстан.

С начала года досмотрено 110 партий. Образцы биологического материала прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

«По результатам анализа в образцах биоматериалов антител к опасным инфекционным и вирусным заболеваниям птиц не выявлено. Молодняк сельскохозяйственной птицы полностью соответствует требованиям ветеринарной безопасности стран ЕАЭС», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Для сравнения. За аналогичный период 2025 года Башкирия экспортировала 137,6 тысячи сельскохозяйственной птицы.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия в 12 раз увеличила экспорт цыплят, кур-молодок, утят и гусят в Казахстан и Кыргызстан.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.  

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru