Башкирия в 12 раз увеличила экспорт гусят и утят в Казахстан и Кыргызстан

За пять месяцев 2026 года управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 136,3 тысячи голов сельскохозяйственной птицы, подготовленных для экспорта в Казахстан и Кыргызстан. Досмотрено в общей сложности 90 партий цыплят, кур-молодок, утят и гусят.
Для сравнения: за январь — май 2025 года из Башкирии в страны Таможенного союза вывезено 11 500 голов сельскохозяйственной птицы.
«Перед экспортом все партии птицы прошли лабораторные испытания и в полном объеме соответствуют требованиям стран ЕАЭС», — отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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