В Уфимском районе построят двухэтажное кафе «Башкирия»

О новом инвестиционном проекте в сфере общественного питания рассказали в правительстве республики.
Объект планируется построить на улице Молодежной в Михайловском сельсовете, где земельный участок площадью более двух тысяч метров уже прошел необходимые кадастровые процедуры.
Общий объем вложений в проект строительства кафе составит 71 миллион рублей. По словам министра торговли и услуг региона Константина Климина, создание современной точки общепита — это важный шаг для развития придорожного сервиса. Власти отмечают растущий поток туристов и транзитного транспорта, которому необходимы качественные места для отдыха и питания. Ожидается, что инвестиции такого уровня обеспечат высокий уровень сервиса.
Новое заведение будет обслуживать как проезжающих водителей и путешественников, так и на жителей Уфы. Строительство планируется завершить к 2033 году. После открытия здесь появится 8 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что на на территории Михайловского сельсовета построят современную автомойку.
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