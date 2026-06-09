В Уфимском районе построят современную автомойку

Вдоль трассы Дёма — Затон на территории Михайловского сельсовета компания «Олимпия» начинает строительство современной автомойки. Проект поможет решить проблему нехватки качественных услуг для жителей и гостей района, а в экономику Башкортостана будет вложено 35,8 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра торговли и услуг республики Константина Климина, открытие объекта — это вклад не только в комфорт граждан, но и в развитие экономики региона. Инвестпроект позволит создать 6 новых рабочих мест.
Строительные работы стартуют в этом году и должны завершиться через 2 года. Запуск автомойки в эксплуатацию намечен на конец 2028 года.
В настоящее время в работе министерства торговли и услуг республики находятся около 70 инвестиционных инициатив на общую сумму 7 млрд рублей, из которых 59 приоритетных проектов оцениваются в 6,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось – недалеко от Уфы построят современную турбазу.
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