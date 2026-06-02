Недалеко от Уфы построят современную турбазу

Проект строительства нового туристического комплекса в Чишминском районе включен в Перечень приоритетных инвестпроектов, сообщили в правительстве Башкирии. Турбазу строит компания «Ковчег», которая инвестирует в неё 449 млн рублей и создаст 30 рабочих мест.
Туркомплекс будет включать эко-парк, 10 гостевых домов, ресторан, кофейню, дом для передержки животных, конюшню и манеж, а также ветеринарный комплекс, рассказали в компании. Посетители смогут заниматься иппо- и канистерапией (с лошадьми и собаками).
Для получения господдержки и подготовки бизнес-плана инвестору оказали помощь при подготовке пакета документов, подыскали подходящий земельный участок, проработали с администрацией района вопрос организации подъездной дороги, а с ресурсоснабжающими организациями – подключение объектов к инженерным сетям.
Ранее сообщали, что господдержку получили другие туристические проекты.
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