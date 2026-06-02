Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:12 (UTC+5), 02 Июня 2026

Недалеко от Уфы построят современную турбазу

Объём инвестиций в новый объект в Чишминском районе составит почти полмиллиарда рублей.

Фото: правительство РБ |  pravitelstvorb.ru
Элина Ахметова

Проект строительства нового туристического комплекса в Чишминском районе включен в Перечень приоритетных инвестпроектов, сообщили в правительстве Башкирии. Турбазу строит компания «Ковчег», которая инвестирует в неё 449 млн рублей и создаст 30 рабочих мест.  

Туркомплекс будет включать эко-парк, 10 гостевых домов, ресторан, кофейню, дом для передержки животных, конюшню и манеж, а также ветеринарный комплекс, рассказали в компании. Посетители смогут заниматься иппо- и канистерапией (с лошадьми и собаками).

Для получения господдержки и подготовки бизнес-плана инвестору оказали помощь при подготовке пакета документов, подыскали подходящий земельный участок, проработали с администрацией района вопрос организации подъездной дороги, а с ресурсоснабжающими организациями – подключение объектов к инженерным сетям.

Ранее сообщали, что господдержку получили другие туристические проекты.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru