В Уфе обсудили развитие индивидуального жилищного строительства

В Уфе проходит ежегодный строительный форум «Уфакирпичная 2.0», ключевой темой которого стала трансформация сектора индивидуального жилищного строительства. В этом году форум собрал более 250 участников рынка. Центральным событием стала пленарная дискуссия, посвящённая вопросам развития ИЖС, инфраструктурного обеспечения земельных участков, повышения прозрачности рынка и защиты средств граждан. Ещё одной ключевой темой форума стало формирование прозрачной и сбалансированной нормативной среды в сфере ИЖС. Как сообщил глава минстроя РБ Артём Ковшов, ввод требований к типовым решениям и основным элементам отделки в проектах ИЖС ожидается в IV квартале текущего года.

По данным Росреестра по РБ, суммарная кадастровая стоимость всех объектов недвижимости в Башкирии составляет 15 трлн руб. Для достижения общероссийских целевых показателей к 2030 году показатель должен расти как минимум на 3%, то есть в регионе должно расти строительство.

Ранее сообщали данные Дом.РФ по строительству ИЖС в республике.