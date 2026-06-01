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10:44 (UTC+5), 01 Июня 2026

Стало известно, сколько в Башкирии взяли кредитов на ИЖС

Фото: минстрой РБ | соцсети Артёма Ковшова
Элина Ахметова

В январе-апреле жители Башкирии взяли по покупку частных домов или их строительство порядка 1,67 тыс. кредитов, подсчитали в Дом.РФ. Средняя сумма займа — 6 млн руб., средняя площадь дома —101 кв.м.

В ИЖС выдача по-прежнему концентрируется в программах с господдержкой: 8 из 10 кредитов выдаются по «Семейной ипотеке».

По сравнению с апрелем 2025 года сектор индивидуального строительства в стране вырос в 2,5 раза — больше, чем рынок недвижимости в целом (в 2 раза).

Рынок ИЖС с эскроу расширяется пока остаётся концентрированным: львиная доля текущего строительства — 40%, приходится на пять регионов: Подмосковье, Ленобласть, Татарстан, Краснодарский край и Башкирию, которая занимает 5% из указанной доли.

С применением эскроу на российском рынке работают 4,1 тыс. подрядчиков, строя дом в среднем за 7 месяцев. Как сообщили в Дом.РФ, для подключения к проектному финансированию большего числа малых компаний госкорпорация разработала механизм зонтичного поручительства, гарантируя банкам погашение кредита, выданного подрядчику. Ожидается, что благодаря новому инструменту на рынок ИЖС с эскроу до конца года смогут выйти еще порядка 500-700 строительных компаний.

Ранее сообщали, что всего за январь-апрель жители Башкирии получили 12 тыс. ипотек, из них 5 тыс. — по льготным программам.

 

 

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