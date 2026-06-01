В Башкирии льготная ипотека составила почти половину выдачи

В Башкирии за январь – апрель выдано почти 12 тыс. ипотек, сообщили в Объединённом кредитном бюро. Из них льготных — 5,05 тыс. (42%). При этом в деньгах льготные программы заняли более половины: более 26 млрд из общей суммы 42,45 млрд руб.
В апреле коммерческую ипотеку в регионе брали в среднем на 20 лет 5 месяцев, льготную — на 27 лет 4 месяца. Если по «обычной» ипотеке занимали в среднем 3,3 млн руб., по льготной — 5,24 млн руб.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку квартиры в новостройке с господдержкой в апреле была равна примерно 15% (в среднем по стране), а на вторичном рынке — 19,31%.
В апреле 2025 года льготных ипотек в Башкирии было выдано 1,48 тысячи, в апреле 2026 — меньше тысячи (991). Причины сокращения: ужесточение условий семейной ипотеки и всё ещё высокие ставки, отмечают эксперты рынка недвижимости.
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