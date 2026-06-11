В городе Башкирии благоустраивают Аллею Славы

В Ишимбае реализуется благоустройство Аллеи Славы по улице Богдана Хмельницкого – это общественное пространство жители района выбрали в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На аллее появятся мемориал с текстом и изображениями, входные зоны со стороны проспекта Ленина и улицы Бульварной, а также круговой перекрёсток с газоном внутри и освещением вокруг.

Всего в текущем году в республике в рамках нацпроекта благоустраивают 152 общественных территорий на 1,1 млрд руб. Между тем завтра, 12 июня, завершается голосование по объектам на 2027 год. Ранее сообщали, что в Ишимбае ремонтируют две школы и детский сад.