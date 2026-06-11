Из Башкирии запустят новый межрегиональный автобусный маршрут

Новый межрегиональный маршрут Уфа — Ярославль запускается 12 июня. Он свяжет Башкортостан с крупными городами Поволжья и Центральной России. Поездки будут выполняться по вторникам и пятницам на современных автобусах туристического класса, предназначенных для комфортных поездок на дальние расстояния, рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
По ее словам, новый маршрут дополнит сеть межрегиональных рейсов перевозчика АО «Башавтотранс», которые уже связывают Уфу с Казанью, Нижним Новгородом, Чебоксарами, Пермью и другими городами страны.
«Работа по развитию пассажирского сообщения между регионами продолжается», — отметила министр.
Ранее сообщалось, что в Башкирии отремонтируют дорогу Чекмагуш - Дюртюли.
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