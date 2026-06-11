Башкирия продала на экспорт более 77 тонн замороженной курятины

Птицефабрика Благовещенского района отправила за границу 77,6 тонн замороженного мяса бройлеров. Как сообщили в Россельхознадзоре по РБ, 19,6 тонн продукции отправились в Азербайджан, и 58 тонн купил Узбекистан. В ведомстве, контролирующем экспорт и импорт продукции АПК, отметили наращивание поставок мяса птицы. Всего с начала года Азербайджану реализовано 213,4 тонн продукции, Узбекистану — 538 тонн, Таджикистану — 136 тонн замороженного мяса птицы.
Ранее сообщали об экспорте чистопородных свинок в Грузию.
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