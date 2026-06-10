В райцентре Башкирии отремонтировали пешеходные дорожки

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в райцентре Верхние Киги благоустраиваются два участка улицы Ленина в центральной части посёлка. Именно по ним направляется основной поток идущих в школу и детсад. Этот вид благоустройства жители выбрали в прошлом году, а в текущем голосование проходит по таким объектам, как зона отдыха по улице Микрорайон, обустройство детской площадки по улице Ленина, реконструкция сквера «Юность» по улице Ибрагимова. Победитель получит обновление в 2027 году.

Как сообщили в минЖКХ, в этом году в республике в рамках нацпроекта благоустраивают 152 территории. Ранее сообщали: в деревне Дуванского района отремонтируют площадь.