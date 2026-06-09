В Башкирии значительно выросло производство мяса

С 2018 по 2025 год в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 55% и достигло 315 тысяч тонн. Рост обеспечен, прежде всего, развитием свиноводства и птицеводства, а также реализацией крупных инвестиционных проектов, отметили в минсельхозе и добавили, что увеличение производства сельхозпродукции соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Структурные изменения в отрасли позволили значительно нарастить объёмы производства и повысить её эффективность, подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов,
«Основной прирост обеспечен за счёт системной инвестиционной политики и развития высокотехнологичных производств в свиноводстве и птицеводстве. Сегодня именно эти направления формируют основу дальнейшего роста мясного производства в республике», — пояснил он.
Значительный вклад в общий результат вносит свиноводство. За семь лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 41% — с 96 до 135 тысяч тонн. Например, один из инвесторов реализует в республике четыре проекта с общим объёмом инвестиций 12,1 млрд рублей. Три из них уже завершены, ещё один — по строительству современного свиноводческого комплекса в Бижбулякском районе стоимостью 3,2 млрд рублей — находится в стадии реализации. Компания обеспечивает на данный момент около 28% общего объёма производства в регионе, ежегодно производя более 123 тысяч тонн свиней на убой в живом весе.
Хорошие темпы роста в Башкирии демонстрирует птицеводство. За семь лет, с 2018 по 2025 год производство мяса птицы выросло на 73% — с 81,5 до 138,1 тысячи тонн. В отрасли реализуется шесть инвестпроектов на 15 млрд рублей.
«Развитие сопровождается масштабной модернизацией мощностей. В 2023–2024 годах проведена реконструкция крупнейших бройлерных птицефабрик, продолжается расширение производства индейки», — добавили в пресс-службе минсельхоза республики.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии планируют построить молочный завод и ферму на семь тысяч коров.
Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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