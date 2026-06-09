За первые пять месяцев 2026 года Реестр стартапов Башкирии пополнился 11 новыми ИТ-компаниями. Это на две организации больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в перечень было включено девять стартапов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Включение в реестр существенно упрощает процедуру получения ИТ-аттестации в минцифры России. Мера поддержки отечественного ИТ-бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных» и способствует развитию инновационных решений в регионе.

«Актуализация реестра проводится ежегодно до 1 апреля. Ресурс отличается высокой динамичностью: ежегодно обновляется почти наполовину. Программа поддержки стартовала в 2024 году, и за это время она уже помогла множеству компаний пройти ИТ-аттестацию в упрощённом порядке. На текущий момент в реестре зарегистрированы 35 ИТ-стартапов», — сообщил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Для включения в реестр компания должна соответствовать ряду требований: быть зарегистрированной на территории Башкортостана, вести деятельность в сфере информационных технологий, быть созданной не более трёх лет назад и иметь совокупный доход с момента создания не выше 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подписан указ о создании Совета по цифровизации и искусственному интеллекту.