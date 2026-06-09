Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:01 (UTC+5), 09 Июня 2026

Реестр стартапов Башкирии пополнился 11 новыми ИТ-компаниями

Включение в реестр существенно упрощает процедуру получения ИТ-аттестации в минцифры России.

Фото: Валерий Шахов | Архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

За первые пять месяцев 2026 года Реестр стартапов Башкирии пополнился 11 новыми ИТ-компаниями. Это на две организации больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в перечень было включено девять стартапов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Включение в реестр существенно упрощает процедуру получения ИТ-аттестации в минцифры России. Мера поддержки отечественного ИТ-бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных» и способствует развитию инновационных решений в регионе.

«Актуализация реестра проводится ежегодно до 1 апреля. Ресурс отличается высокой динамичностью: ежегодно обновляется почти наполовину. Программа поддержки стартовала в 2024 году, и за это время она уже помогла множеству компаний пройти ИТ-аттестацию в упрощённом порядке. На текущий момент в реестре зарегистрированы 35 ИТ-стартапов», — сообщил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Для включения в реестр компания должна соответствовать ряду требований: быть зарегистрированной на территории Башкортостана, вести деятельность в сфере информационных технологий, быть созданной не более трёх лет назад и иметь совокупный доход с момента создания не выше 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подписан указ о создании Совета по цифровизации и искусственному интеллекту.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru