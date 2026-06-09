Радий Хабиров поделился личными ощущениями от ПМЭФ-2026

Руководитель региона поблагодарил всю большую команду, которая участвовала в ПМЭФ-2026. Он также отметил большой интерес к республике, к ее выставочному стенду и в целом «к нашей экономике». В режиме нон-стоп было проведено «достаточно большое количество обсуждений», подписаны различные соглашения.

«Главную задачу, которую себе ставили — рассказать о республике, презентовать ее, заявить, что находимся, несмотря ни на какие сложности, на хорошем темпе работы, что полны сил, энергии, оптимизма — мы выполнили, — заявил Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства в ЦУРе. — Вы знаете, президент страны Владимир Путин подвел итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Республика Башкортостан вновь, третий год подряд заняла в этом рейтинге третье место».

По мнению Радия Хабирова, республика уже устоялась на этой достаточно высокой планке и теперь «надо подумать, как идти вперед». При этом он отметил, что это достаточно непростая задача, с учетом того, что конкурентами Башкортостана являются крупнейшие, сильные регионы.

«В этот раз, когда я там ходил, у меня было ощущение спокойной уверенности, что за твоей спиной стоит сильная, рабочая республика, эффективная, деловитая команда. Поэтому хотел всех еще раз поблагодарить. Каждый должен заниматься своим делом. Те, кто воюет, они воюют. Мы им будем помогать. Но при этом у нас еще есть задачи, чтобы мы не просели в экономике, не пропустили современные тенденции развития мира, страны», — подчеркнул Радий Хабиров.

Как сообщил, в свою очередь, первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, в этому году Башкортостаном подписано на ПМЭФ 35 соглашений.

«Общий объем привлекаемых в экономику инвестиций по ним составил 112 миллиардов рублей», — констатировал Рустам Муратов.

Кроме того, республика продолжает наращивать плотное взаимодействие с регионами России. На полях самого крупного в стране экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах с Херсонской, Омской, Вологодской областями, а также дорожная карта с правительством Удмуртской Республики на 2026–2029 годы.

«Следующая цель — подписанные соглашения воплотить в реализованные проекты», — резюмировал первый вице-премьер.

Напомним, 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России, который ежегодно формирует АСИ на основе опроса предпринимателей. По итогам 2025 года Башкортостан вместе с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом занял третье место, сохранив свою позицию прошлого года. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Татарстан, а вторую разделили Нижегородская и Московская области.

К сведению. Республика стартовала в рейтинге с 40-го места в 2014 году, через год Башкортостан вошел в топ-20, в десятку лучших попал по итогам 2019 года, заняв девятое место в рейтинге.