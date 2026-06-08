В Башкирии посчитали работающее население

По данным выборочного обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе – марте 2026 года превысила 1,953 млн человек. Из них 1,922 млн человек, или 98,4% классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 31,2 тысячи человек (1,6%) – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Как ранее сообщал Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – март 2026 года в Башкирии достигла 74 880 рублей. Это на 8,5 процента больше, чем год назад.

В марте этого года размер средней зарплаты в регионе составил 77 171 рубль. Это на 6,9 процента больше, чем в марте прошлого года.

При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за это время на 2,2 и 0,7 процента соответственно.