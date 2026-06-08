В Башкирии назвали численность «официальных» безработных

К концу апреля 2026 года на учете в службе занятости населения состояли 10,6 тысячи жителей республики. Из них статус официально признанного безработного имели 9,1 тысячи человек.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы. За апрель статус безработного в регионе получили 2,3 тысячи человек. Трудоустроено за месяц 1,3 тысячи человек.
«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу апреля 2026 года составила 27,8 тысячи человек. Это на 0,8 процента больше, чем в марте текущего года», — подытожили статистики.
Ранее в Башкирии назвали численность работающего населения, сообщал Башинформ.
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