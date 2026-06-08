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10:25 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии назвали численность «официальных» безработных

В Башкирии незначительно снизилась численность официально зарегистрированных безработных, сообщили в Башстате, основываясь на данных минтруда региона.

Фото: Андрей Старостин | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

К концу апреля 2026 года на учете в службе занятости населения состояли 10,6 тысячи жителей республики. Из них статус официально признанного безработного имели 9,1 тысячи человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% к численности рабочей силы. За апрель статус безработного в регионе получили 2,3 тысячи человек. Трудоустроено за месяц 1,3 тысячи человек.

«Потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения работодателями республики, к концу апреля 2026 года составила 27,8 тысячи человек. Это на 0,8 процента больше, чем в марте текущего года», — подытожили статистики.

Ранее в Башкирии назвали численность работающего населения, сообщал Башинформ

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