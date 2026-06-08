Башкирские маслозаводы продали 33 тысячи тонн отходов на экспорт

Страны ближнего и дальнего зарубежья продолжают покупать башкирский шрот — отходы производства растительных масел, которые являются ценной кормовой добавкой для сельхозживотных и птицы. В январе – мае два маслозавода региона отправили 33 тыс. тонн гранулированного подсолнечного и рапсового шрота в Азербайджан, Марокко, Туркмению — всего 467 партий. Все они прошли проверку в лабораториях на чистоту и безопасность.
По данным Роспотребнадзора по РБ, в январе – мае 2025 года Германия, Латвия и Марокко купили в Башкирии 57 тыс. тонн шрота.
Ранее сообщали, что экспорт семян вырос в два раза.
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