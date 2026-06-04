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07:29 (UTC+5), 04 Июня 2026

Уфимские новостройки перестали дорожать

Аналитики платформы «Мир квартир» обследовали ситуацию в 70 крупнейших городах страны и выяснили, что динамика цен в мае «колеблется вокруг нуля».

Фото: «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

Уфа оказалась в числе миллионников, где цены на строящееся жильё хоть чуть-чуть, но подешевели — наряду с Челябинском, Омском, Красноярском и Санкт-Петербургом. Специалисты рынка недвижимости вспоминают, что общей отрицательной динамики не наблюдалось с октября 2024 года. А сейчас отмечается рост предложения на 7%: спрос сдерживают всё ещё высокие ставки и сокращающаяся доступность ипотеки.

По данным ресурса, в Уфе средняя цена среднего «квадрата» новостройки по итогам мая опустилась ниже 169 тыс. руб. (а ещё недавно была 171 тыс. руб.). А средняя цена квартиры за месяц уменьшилась на 0,9% до 7,644 млн руб. 

В Дом.РФ уточнили: стоимость «квадрата» типовой новостройки в Уфе сейчас — 161 тыс. руб., 1 кв.м класса «элит» и «бизнес» — 191 руб. В столице Башкирии самая высокая распроданность новостроек (88%) к моменту сдачи, а в «строительном портфеле» по итогам мая — 3,6 млн кв. м жилья.

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