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12:45 (UTC+5), 04 Июня 2026

Компания группы РОСНАНО возьмётся за очистку хвостохранилища в Башкирии

Речь об огромном котловане в Баймакском районе, где хранятся отходы золотодобывающей фабрики.

Фото: правительство РБ |  pravitelstvorb.ru
Элина Ахметова

Встреча премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова и гендиректора АО «Эфир» (группа РОСНАНО) — управляющей организации ООО «Эфиродинамика» Ивана Ожгихина определила новый вектор развития экологической и промышленной безопасности в республике, сообщили в пресс-службе кабмина. Стороны подписали стратегическое соглашение, которое планируется заключить в рамках VIII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2026».

ООО «Эфиродинамика» — резидент инновационного научно-технологического центра «Сириус», специализируется на разработке и внедрении экономически эффективных и экологически безопасных технологий переработки отходов производства и потребления.

В Башкирии действует мораторий на выдачу новых лицензий на геологоразведку и добычу полезных ископаемых в Зауралье — для защиты экосистемы субрегиона. Однако там же находится хвостохранилище Тубинской циано-иловой фабрики (Баймакский район) с объёмом отходов около 1 млн тонн.

ООО «Эфиродинамика» готова вложить 2,3 млрд руб. в очищение земель и извлечение полезных ископаемых. Переработка хвостохранилища будет осуществляться методом чанового выщелачивания с применением растворов тиосульфата, что является перспективной и экологически чистой альтернативой цианидному выщелачиванию.

Также 26 мая 2026 года ООО «Эфиродинамика» получило лицензию по освоению техногенного месторождения Бакр-Узяк в Абзелиловском районе. Работы начнутся в июне 2026 года. Будет создано 50 рабочих мест. Срок реализации проекта — до 2039 года.

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