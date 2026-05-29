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13:14 (UTC+5), 29 Мая 2026

Стало известно, когда состоится инвестсабантуй в Башкирии

Сибай получит сертификат о присвоении статуса Всемирного ремесленного города.

Фото: правительство Башкирии | пресс-служба
Инсаф Хужабирганов

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в Сибае провел заседание оргкомитета по подготовке к VIII Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье». Ежегодное деловое событие пройдет 8-9 июля и объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих российских предпринимателей, инвесторов, отраслевых экспертов и лидеров общественного мнения.

Как отметил Андрей Назаров, площадка Всероссийского инвестсабантуя широко зарекомендовала себя и известна далеко за пределами республики. Форум является одной из ключевых дискуссионных площадок в республике.

«Продвижение положительного инвестиционного имиджа Башкортостана и Зауралья — эта задача остаётся актуальной, и инвестсабантуй, прежде всего, для этих целей создавался. Поэтому важно качественно подготовить мероприятие с продуманной деловой программой, главной темой которой я считаю реализацию "Экономики Победы"», – подчеркнул Андрей Назаров.

В рамках деловой программы пройдут сессии, круглые столы, мастер-классы и панельные дискуссии в сфере развития партнерского направления с дружественными странами, а также привлечения инвестиций в развитие межрегиональной кооперации малого и среднего предпринимательства.

Ежегодно инвестсабантуй «Зауралье» демонстрирует широкую географию участников. Так, например, в 2025 году деловое событие посетили свыше 2000 человек из 28 регионов России и 10 стран, включая Кувейт, Иран, ЮАР, Казахстан, Италию, Турцию, Беларусь, Китай, Узбекистан и ОАЭ. На полях форума было подписано 17 соглашений на общую сумму 30 млрд рублей, а также проведено свыше 20 деловых мероприятий, включая пленарную часть.

Ожидается, что в 2026 году программу Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» откроет уже V по счету Международный форум бизнес-шерифов. В рамках данного мероприятия пройдут круглые столы, выставка ремесленников, туристическая экспедиция и запуск нового проекта, посвященного вопросам развития электронной торговли.

Также в рамках форума планируется проведение I Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы». Он приурочен к обретению Сибаем статуса Всемирного ремесленного города, которое состоялось в феврале 2026 года. В ходе фестиваля состоится торжественная передача соответствующего сертификата о присвоении звания.

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