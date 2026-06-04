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11:33 (UTC+5), 04 Июня 2026

Глава Башкирии обсудил модернизацию производства напитков в Стерлитамаке

На Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан подписал соглашение с компанией «Арнест», куда входит стерлитамакский пивоваренный завод «Шихан» – филиал ООО «Объединённые Пивоварни – Холдинг».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Глава республики Радий Хабиров на встрече с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом обсудил планы модернизации производства напитков в Стерлитамаке. Речь идёт об увеличении объёмов и расширении ассортимента продукции.

– Завод серьёзно нарастил выпуск пива, что дало республике дополнительные средства в виде акцизов. Кроме того, наши сельхозпроизводители начали поставлять вам ячмень. В этой части мы готовы к долгосрочному сотрудничеству, – отметил Радий Хабиров.

Как ранее сообщал Башинформ, 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор компании «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») Николай Тюрников подписали соглашение о сотрудничестве.
 
Документ предусматривает развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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