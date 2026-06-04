Глава Башкирии обсудил модернизацию производства напитков в Стерлитамаке

Глава республики Радий Хабиров на встрече с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом обсудил планы модернизации производства напитков в Стерлитамаке. Речь идёт об увеличении объёмов и расширении ассортимента продукции.

– Завод серьёзно нарастил выпуск пива, что дало республике дополнительные средства в виде акцизов. Кроме того, наши сельхозпроизводители начали поставлять вам ячмень. В этой части мы готовы к долгосрочному сотрудничеству, – отметил Радий Хабиров.

Как ранее сообщал Башинформ, 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор компании «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») Николай Тюрников подписали соглашение о сотрудничестве.



Документ предусматривает развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.