Напомним, в январе 2026 года Глава республики посетил уфимский филиал компании и обсудил с её руководством планы развития производственных мощностей. Всего на предприятии выпускают более 60 наименований напитков в различной таре – стеклянных бутылках, алюминиевых банках, кегах и ПЭТ-бутылках.
На встрече Николай Тюрников отметил, что в мае 2026 года на уфимском заводе произвели рекордный объём продукции – 312 тысяч гектолитров напитков, и рассказал о дальнейшем расширении номенклатуры выпускаемой продукции.
Глава региона поблагодарил руководство компании за хорошие темпы инвестиционной программы, поддержку участников специальной военной операции и создание комфортных условий труда для сотрудников.
– Отрадно, что компания двигается вперёд. Это отражается на ключевых показателях производства, благосостоянии работников нашего предприятия и поступлениях в бюджет региона, – подчеркнул Радий Хабиров.
Ранее Глава Башкирии рассказал «Башинформу» о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.