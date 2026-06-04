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08:32 (UTC+5), 04 Июня 2026

Башкирия на ПМЭФ закрепила партнёрство с крупным производителем напитков

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор компании «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес») Николай Тюрников подписали соглашение о сотрудничестве.
 
Документ предусматривает развитие в регионе производства пивоваренной и безалкогольной продукции, реализацию инвестиционных проектов и совместных инициатив в сфере социальной ответственности.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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Напомним, в январе 2026 года Глава республики посетил уфимский филиал компании и обсудил с её руководством планы развития производственных мощностей. Всего на предприятии выпускают более 60 наименований напитков в различной таре – стеклянных бутылках, алюминиевых банках, кегах и ПЭТ-бутылках.
 
На встрече Николай Тюрников отметил, что в мае 2026 года на уфимском заводе произвели рекордный объём продукции – 312 тысяч гектолитров напитков, и рассказал о дальнейшем расширении номенклатуры выпускаемой продукции.
 
Глава региона поблагодарил руководство компании за хорошие темпы инвестиционной программы, поддержку участников специальной военной операции и создание комфортных условий труда для сотрудников.
 
– Отрадно, что компания двигается вперёд. Это отражается на ключевых показателях производства, благосостоянии работников нашего предприятия и поступлениях в бюджет региона, – подчеркнул Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии рассказал «Башинформу» о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026.

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