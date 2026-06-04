Напомним, в январе 2026 года Глава республики посетил уфимский филиал компании и обсудил с её руководством планы развития производственных мощностей. Всего на предприятии выпускают более 60 наименований напитков в различной таре – стеклянных бутылках, алюминиевых банках, кегах и ПЭТ-бутылках.



На встрече Николай Тюрников отметил, что в мае 2026 года на уфимском заводе произвели рекордный объём продукции – 312 тысяч гектолитров напитков, и рассказал о дальнейшем расширении номенклатуры выпускаемой продукции.



Глава региона поблагодарил руководство компании за хорошие темпы инвестиционной программы, поддержку участников специальной военной операции и создание комфортных условий труда для сотрудников.



– Отрадно, что компания двигается вперёд. Это отражается на ключевых показателях производства, благосостоянии работников нашего предприятия и поступлениях в бюджет региона, – подчеркнул Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии рассказал «Башинформу» о задачах делегации Башкирии на ПМЭФ-2026.