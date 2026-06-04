Башкирия и Беларусь на ПМЭФ-2026 подвели итоги сотрудничества

4 июня в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в работе сессии «Союзное государство: время быть первыми».

В своем выступлении руководитель республики отметил, что лидеры наших стран делают всё для развития российско-белорусских связей и укрепления позиций Союзного государства.

«Беларусь – ключевой партнёр Башкортостана. Стабильно входит в число основных внешнеторговых партнёров нашей республики с широкой товарной номенклатурой и высокой долей готовой продукции. Мы эффективно взаимодействуем во многих секторах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, науке, туризме. Важным событием стало открытие в Уфе Генерального консульства Республики Беларусь.

Кратко скажу об основных направлениях совместной работы.

Первое – промышленная кооперация. Вместе с белорусским "Амкодором" запустили производство зерноочистительно-сушильных комплексов. Пример почти стопроцентной локализации.

Много лет мы работаем с Гомсельмашем, Минским тракторным заводом, Запагромашем, Гомельским заводом литья в области технической модернизации, сборки сельскохозяйственной техники.

В Башкортостане – огромный парк самой разной белорусской техники, около 12 тысяч единиц. На полях республики доля тракторов "Беларус" составляет 58%, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов семейства "Полесье" – 11% и 67% соответственно. Вся эта техника требует качественного сервиса.

В прошлом году в сотрудничестве с компанией "Амкодор" запустили производственно-сервисный центр для обслуживания техники белорусских брендов», – отметил Радий Хабиров.

Один из перспективных проектов в области промышленной кооперации – совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по развитию электротранспорта.

На старте своего производства в 2019 году на долю уфимского завода приходилось менее 5% рынка отечественного рынка троллейбусов. После выстраивания партнёрства с МАЗом завод завоевал более трети российского рынка. Уфимские троллейбусы курсируют и здесь, в Санкт-Петербурге.

Есть успешные проекты взаимной интеграции в лёгкой промышленности, электроэнергетике, машиностроении, химической отрасли и многих других сферах.

По итогам прошлого года башкирский экспорт сельхозпродукции в Беларусь вырос в три раза. Наши предприятия поставляют мясо птицы, семена, крупы, муку и многое другое.

В Башкортостане более 80 торговых объектов специализируются на реализации белорусских товаров – от продовольствия до текстиля и обуви.

«Идет работа над созданием специальной преференциальной зоны Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Его пилотными территориями станут Башкортостан и Минская область.

Открываются широкие возможности для образовательного и научно-технологического партнерства. На базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники действует представительство нашего Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Достигнуты договорённости о запуске совместных магистерских программ Уфимского университета науки и технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники», – сказал Радий Хабиров.

Большое внимание уделяется развитию туризма. Четвёртый год подряд реализуется проект «Башкирско-белорусское долголетие» для старшего поколения. В рамках программы участники проекта знакомятся с Минском, историческими, культурными памятниками Беларуси.

Налажено прямое авиасообщение между Уфой и Минском. С 24 июня будет запущен второй парный рейс Уфа – Минск.

Все эти проекты – хороший пример нашего масштабного сотрудничества. Они дают рабочие места, новые стимулы для импортозамещения, налаживания всесторонних отношений.

Ранее Радий Хабиров провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АБ ИнБев Эфес» (компания «Напитки Вместе») Николаем Тюрниковым.