Башкирии и Беларуси интересна промышленная кооперация – Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в сессии «Союзное государство: время быть первыми» на Петербургском международном экономическом форуме. В беседе со спецкором «Башинформа» после мероприятия руководитель республики рассказал об отношениях с Беларусью.
«В наших взаимоотношениях всегда есть и холодный расчёт, и эмоции — в общечеловеческом смысле. Это братское государство. И мы качаем эту историю. Времена очень сложные. Я смотрел наши экспортные балансы: в двухтысячные годы товарооборот был высоким, но это было связано прежде всего с нефтепродуктами. Отправил — и цифры хорошие. Сейчас мы пошли по пути диверсифицированного сотрудничества. Нам больше интересна промышленная кооперация. Есть разные примеры — и успешные, и не очень. Успешный проект: МАЗ объединился с нашим Уфимским троллейбусным заводом. Что произошло? Треть рынка троллейбусов мы забрали. И в то же время мы много сил и энергии положили на то, чтобы начать строительство совместного предприятия по выпуску строительной техники, потому что у нас этих компетенций нет. Пока не "полетело". Поэтому, учитывая большое давление крупных экономик (сами понимаете каких), на первых порах нужна государственная поддержка, чтобы всё летало, чтобы было выгодно», — заявил Радий Хабиров.
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