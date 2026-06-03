В Башкирии поддержали землёй инвестпроекты по АПК и бытовым услугам

Распоряжением Главы Башкирии минземимуществу и муниципалитетам разрешается предоставить в аренду без торгов земельные участки двум компаниям-инвесторам.
ООО «БиоТех Тугузлы» получит для выращивания высокомаржинальных культур шесть участков в разных сельсоветах общей площадью более 770 га в Кигинском районе. При включении проекта в перечень приоритетных учитывалось, что его реализация положительно повлияет на социально-экономическое развитие северо-востока республики. Стоимость инвестпроекта — почти 680 млн рублей: предусматривается применение научного подхода и агротехнологий.
ООО «Статус Уфа» получит возможность построить свой объект на выбранном участке в райцентре Толбазы. На площадке в 24 сотки по ул. Ленина появится торговый комплекс «Ихлас», в составе которого планируются магазин, пекарня, кафе, аптека, а на территории — детская площадка. Объём инвестиций в этот проект составляет 50 млн руб.
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