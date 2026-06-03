Башкирия удивила участников ПМЭФ «говорящим деревом»

3 июня начал свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем традиционно принимает участие представительная делегация Башкортостана, которая из года в год удивляет участников форума своей экспозицией.
В центре нашего стенда – интерактивная инсталляция «Древо Шежере» (ИИ-решение во всю высоту стенда). Оно знакомит с достижениями региона, преимуществами для инвесторов, технологическим и инновационным потенциалом Башкортостана, отвечает на вопросы о республике.
Гостей нашей экспозиции также ждет иммерсивное шоу, которое погрузит в эмоциональную историю Башкортостана – от древних традиций до современных проектов. На стенде можно совершить путешествие по республике, выбрав локацию, и увидеть живописные пейзажи региона. Также посетители смогут ознакомиться с ключевыми проектами республики. Это межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, российско-белорусский инвестиционный кластер, проекты компании «Росхим», технопарк «Бекабад» и другие.
Спецкору «Башинформа» рассказали, что для делегаций из разных стран подготовили особые сюрпризы: национальные танцы в исполнении ведущих артистов Башкортостана, тематические ролики о сотрудничестве и персонализированные приветствия. На нашем стенде можно будет увидеть и ощутить, как многовековые традиции вдохновляют на прорывные проекты, почувствовать атмосферу многонационального региона, где уважают традиции и создают инновации.
Ранее «Башинформ» писал о том, что минторговли Башкирии на полях Петербургского международного экономического форума планирует подписать три соглашения с общим объемом инвестиций 125 млн рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.