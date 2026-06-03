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09:08 (UTC+5), 03 Июня 2026

Башкирия удивила участников ПМЭФ «говорящим деревом»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

3 июня начал свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем традиционно принимает участие представительная делегация Башкортостана, которая из года в год удивляет участников форума своей экспозицией.

В центре нашего стенда – интерактивная инсталляция «Древо Шежере» (ИИ-решение во всю высоту стенда). Оно знакомит с достижениями региона, преимуществами для инвесторов, технологическим и инновационным потенциалом Башкортостана, отвечает на вопросы о республике.

Гостей нашей экспозиции также ждет иммерсивное шоу, которое погрузит в эмоциональную историю Башкортостана – от древних традиций до современных проектов. На стенде можно совершить путешествие по республике, выбрав локацию, и увидеть живописные пейзажи региона. Также посетители смогут ознакомиться с ключевыми проектами республики. Это межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, российско-белорусский инвестиционный кластер, проекты компании «Росхим», технопарк «Бекабад» и другие.

Спецкору «Башинформа» рассказали, что для делегаций из разных стран подготовили особые сюрпризы: национальные танцы в исполнении ведущих артистов Башкортостана, тематические ролики о сотрудничестве и персонализированные приветствия. На нашем стенде можно будет увидеть и ощутить, как многовековые традиции вдохновляют на прорывные проекты, почувствовать атмосферу многонационального региона, где уважают традиции и создают инновации.

Ранее «Башинформ» писал о том, что минторговли Башкирии на полях Петербургского международного экономического форума планирует подписать три соглашения с общим объемом инвестиций 125 млн рублей.

Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Олег Яровиков ИА "Башинформ"
Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
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