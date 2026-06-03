Башкирия удивила участников ПМЭФ «говорящим деревом»

3 июня начал свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем традиционно принимает участие представительная делегация Башкортостана, которая из года в год удивляет участников форума своей экспозицией.

В центре нашего стенда – интерактивная инсталляция «Древо Шежере» (ИИ-решение во всю высоту стенда). Оно знакомит с достижениями региона, преимуществами для инвесторов, технологическим и инновационным потенциалом Башкортостана, отвечает на вопросы о республике.

Гостей нашей экспозиции также ждет иммерсивное шоу, которое погрузит в эмоциональную историю Башкортостана – от древних традиций до современных проектов. На стенде можно совершить путешествие по республике, выбрав локацию, и увидеть живописные пейзажи региона. Также посетители смогут ознакомиться с ключевыми проектами республики. Это межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, российско-белорусский инвестиционный кластер, проекты компании «Росхим», технопарк «Бекабад» и другие.

Спецкору «Башинформа» рассказали, что для делегаций из разных стран подготовили особые сюрпризы: национальные танцы в исполнении ведущих артистов Башкортостана, тематические ролики о сотрудничестве и персонализированные приветствия. На нашем стенде можно будет увидеть и ощутить, как многовековые традиции вдохновляют на прорывные проекты, почувствовать атмосферу многонационального региона, где уважают традиции и создают инновации.

Ранее «Башинформ» писал о том, что минторговли Башкирии на полях Петербургского международного экономического форума планирует подписать три соглашения с общим объемом инвестиций 125 млн рублей.