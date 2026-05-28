Башкирия по линии минторга заключит на ПМЭФ соглашения на 125 млн рублей

Три соглашения о сотрудничестве планирует подписать минторговли Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Общий объем инвестиций составит 125 млн рублей.
Как сообщил первый замминистра ведомства Константин Климин, ключевым проектом станет строительство складского комплекса площадью почти 3 тысячи квадратных метров для медтоваров в Уфимском районе (инвестор — ООО «Медсервис+»). Будет создано 24 рабочих места. Сроки реализации проекта — 2026–2032 годы.
Также соглашения заключат с компанией «Напитки вместе» и ГК «Арнест».
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