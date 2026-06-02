Под Уфой на М-5 появится СТО для грузового транспорта

В Чишминском районе на 1439-м км трассы М-5 «Урал» построят станцию техобслуживания для грузового транспорта. По плану, новая СТО заработает в IV квартале 2027 года. Инвестор — ООО «Якташлар», вкладывает в свой проект 20 млн руб. и даст работу пяти сотрудникам.

«Новый объект придорожного сервиса — это вклад в безопасность дорожного движения и развитие малого предпринимательства в Чишминском районе. Трасса М-5 «Урал» имеет колоссальную нагрузку, и появление качественного сервиса для фур — важный шаг для всего региона», — прокомментировали в минторговли РБ.

Ранее сообщали, что в Чишминском районе построят новую турбазу, где можно будет лечиться общением с лошадьми и собаками.