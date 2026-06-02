Из Башкирии в Туркменистан отправили более 1000 тонн пшеничной муки

Управление Россельхознадзора по Башкирии с 21 по 28 мая текущего года проконтролировало 1079 тонн пшеничной муки, подготовленной предприятием по переработке зерна Сибая для экспорта в Туркменистан.
По заявке предприятия на выдачу фитосанитарной документации специалисты проверили 16 партий продукции переработки зерна и отобрали пробы подкарантинной продукции для проведения лабораторных экспертиз. Образцы муки прошли лабораторные исследования. По результатам экспертиз в пробах опасных карантинных вредных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено, подкарантинная продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее Башкирия в 12 раз увеличила экспорт гусят и утят в Казахстан и Кыргызстан, сообщало ИА «Башинформ».
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