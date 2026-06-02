Башкирию освободили от санкций при межевании сельхозземель

Согласно распоряжению правительства РФ, регионы освобождаются от некоторых обязательств при использовании средств федерального бюджета. Башкирию это коснулось в части субсидий, которые выделены минсельхозу РБ на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. Для Башкирии аннулируется правило, по которому регион обязан вернуть часть средств, если не достигнут целевой показатель результативности и если нарушен график выполнения проектов.

Ранее сообщалось, что Росреестр по РБ планирует провести в текущем году кадастровые работы на 28 тыс. участков.